Двухлетняя девочка умерла после отравления алкоголем в Подмосковье

В подмосковном Ногинске после отравления алкоголем скончалась двухлетняя девочка. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Ребенка обнаружил отец, вернувшийся домой с утра после ночной смены. Мужчина прошел в комнату и увидел, что его супруга с дочерью лежат на кровати. Сперва он решил, что они спят, однако потом понял, что женщина и девочка находятся без сознания. На место выехала скорая помощь.

43-летнюю мать вместе с дочкой госпитализировали в реанимацию, установив интоксикацию неизвестным веществом. Ребенок скончался в больнице, не приходя в сознание. Информацию об этом передали полиции.

Силовики пришли с проверкой в квартиру, где жила семья. В помещении нашли две пустые бутылки из-под алкоголя. Установлено, что в организм ребенка перед гибелью попало именно спиртное. Оперативники собираются допросить мать девочки. Сейчас она находится в стабильном состоянии, однако пока у полицейских нет возможности с ней побеседовать.

Ранее на свадебном банкете в Москве произошло массовое отравление алкоголем, после которого скончался один человек. Суррогатное спиртное было произведено в Московской области.