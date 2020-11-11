Джигурда собрался пробежать голым по Красной площади из-за Ефремова

Актер Никита Джигурда собрался пробежать голым по Красной площади в Москве в поддержку заслуженного артиста России Михаила Ефремова, отбывающего наказание за смертельное ДТП. Об этом он сообщил изданию «Слово и Дело».

Джигурда пояснил, что составил петицию на имя президента России с просьбой «помиловать невиновного» Ефремова. Однако для того, чтобы власти заметили это обращение, необходимо набрать 100 тысяч подписей. «Чтобы набрала, я готов голым пробежаться по Красной площади», — отметил актер.

Ссылку на петицию он разместил в своем Instagram-аккаунте. На момент публикации заметки ее подписали более 600 пользователей сети.

Ранее Джигурда неоднократно говорил о невиновности Ефремова. По его мнению, артист не был за рулем автомобиля в момент ДТП.

Авария произошла 8 июня в центре Москвы. Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров, — он в результате погиб. Ефремова приговорили к восьми годам колонии, позже срок сократили до 7,5 года.

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