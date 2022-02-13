Посетителям столичного парка предложили покормить уток за деньги

В одном из столичных парков москвичи заметили аппарат для кормления уток. Теперь любой их посетителей имеет доступ к корму, подходящему для городских птиц, правда, за деньги. Фото устройства было опубликовано в Facebook-группе «Мещанский район Москвы».

«В Екатерининском парке появился аппарат для кормления птиц. О сбалансированности жиров и углеводов в корме, а также о его составе, аппарат не сообщает, но за 100 рублей готов предоставить внушительное количество корма», — написал автор фото.

Большинство комментаторов новинку одобрили. Москвичи надеются, что такие аппараты снизят число тех, кто все еще кормит уток хлебом, который опасен для их здоровья. Но некоторые подписчики сообщества обратили внимание на цену услуги.

«Сотня? Коммерсанты. Сделали бы лучше небольшие порции за монетку в десять рублей. Но и так неплохо», — написал один из местных жителей.

Ранее стало известно, что жители Подмосковья подкармливали птиц красной икрой.