Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП в центре Москвы

Актер Михаил Ефремов отказался признать вину в совершении смертельного ДТП на Смоленской площади в Москве. Об этом телеканалу «Москва-24» заявил адвокат артиста Эльман Пашаев.

«Сегодня Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП. Более подробно ничего пояснять не буду, это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал», — сообщил он.

Готовность актера выплатить денежную компенсацию семье погибшего в аварии Сергея Захарова адвокат объяснил тем, что в ДТП фигурировала машина Ефремова.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

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