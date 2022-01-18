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Экс-адвокат назвал все версии ограбления вдовы Градского на 100 миллионов рублей

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Экс-адвокат назвал все версии ограбления вдовы Градского на 100 миллионов рублей
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Бывший адвокат Михаил Барщевский назвал все возможные версии ограбления Марины Коташенко, вдовы композитора Александра Градского, на 100 миллионов рублей, в беседе с «Комсомольской правдой».

Версию с инсценировкой ограбления самой Коташенко экс-адвокат назвал сомнительной. По его мнению, вдове было бы выгоднее не раскрывать наличие у себя такой суммы, потому что в противном случае она была бы обязана отдать 40 миллионов другим наследникам. «Если это инсценировка, то вдова Градского сама себя наказала почти на половину украденной суммы», — пояснил он.

Согласно второй версии, нападение организовали дети Градского. Как отметил Барщевский, если они знали о наличии денег и не могли это доказать, то теоретически они могли организовать подобную аферу. «Но ни у Даниила, ни у Маши нет репутации бандитов», — заключил бывший адвокат.

При этом Барщевский допустил, что наводку бандитам могла дать домработница. «Но опять-таки. Если наводит домашний персонал, то ему было бы гораздо удобнее провернуть ограбление, когда Марина уехала из дома. Чтобы люди вошли, связали домработницу, засунули в рот кляп и забрали деньги», — констатировал он, добавив, что в данном случае «все иначе».

Ранее журналист и телеведущий Андрей Караулов, друг Александра Градского, заявил, что знает, кто стоит за ограблением Марины Коташенко. Он отметил, что это «опытный человек», однако имена причастных раскрывать отказался.

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