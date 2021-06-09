Экс-футболист похитил в Подмосковье джойстик для PlayStation

Бывший защитник волгоградского «Ротора-2» Иван Шмелев похитил у продавца в Подмосковье игровой джойстик для приставки Playstation стоимостью пять тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда».

Житель поселка Лесной городок Одинцовского городского округа обратился в полицию в апреле, сообщив, что его обманули при продаже геймпада. Покупатель показал молодому человеку поддельный чек о переводе пяти тысяч рублей на его счет, забрал джойстик и скрылся. Никакого перевода по факту продавцу не поступило. Как сказал изданию источник в правоохранительных органах, это распространенная схема обмана.

Личность похитителя удалось установить только через месяц, а еще спустя пару недель задержать его. Им оказался 24-летний футболист Иван Шмелев. Отмечается, что его привезли в отдел полиции, где он пробыл около суток, в конце мая. Все это время Ивана искали родные, а когда отец установил его местонахождение, то пожаловался, что сына больше суток держат в полиции за мелкую кражу.

В отношении Шмелева завели уголовное дело по статье о мошенничестве и отпустили под подписку о невыезде.

Иван Шмелев — уроженец Волгограда и воспитанник академии местного «Ротора». Он выступал на позиции центрального защитника за дублирующий состав волгоградцев — «Ротор-2», с 2019 года официально находится без клуба и на профессиональном уровне не играет.

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