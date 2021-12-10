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Экс-худрук МХАТа назвал причину приглашения Бузовой в театр

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Экс-худрук МХАТа назвал причину приглашения Бузовой в театр
Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Бывший художественный руководитель столичного театра МХАТ имени Горького Эдуард Бояков назвал причину, по которой пригласил играть в театр певицу и актрису Ольгу Бузову, пишет RT.

Он заявил, что ему нужна была женщина для вполне определенной роли в спектакле «Чудесный грузин».

«Бузова должна была сыграть певичку, чтобы уважаемые дорогие зрители задумались о том, что происходило 120 лет назад, когда вот такая певичка кабаре приезжала фактически на корпоратив к нефтяному магнату, который приглашал губернатора... Знакомая ситуация?» — объяснил экс-худрук.

Ранее во МХАТе сообщили о снятии из репертуара поставленных при Боякове спектаклей. Речь шла о таких постановках, как «У премьер-министра мало друзей», «Слово о полку Игореве», «Мифический муж и его собака», «На стриме» и других.

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