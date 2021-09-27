Экс-репортер «России-24» заявила о превосходстве чеченских мужчин над русскими

При этом из Instagram Андреева аналогичную публикацию удалять не стала — в ней она назвала русских мужчин «вафлями» и «кашей-малашей» по сравнению с уроженцами южной республики. Женщина заявила о превосходстве чеченцев и добавила, что ее соотечественников необходимо «отправить на обучение, а многих и на перевоспитание» в Грозный.

«Здесь их ждет колоссальный родовой мужской набор — надежность и решительность, соблюдение традиций и почитание старших, послушание и порядочность, взаимовыручка», — перечислила в посте эти и другие достоинства чеченских мужчин Андреева. На снимке журналистика стоит с двумя бородатыми мужчинами на вершине одной из башен комплекса «Грозный-Сити».

Многие комментаторы возмутились подобным контентом и назвали Андрееву лицемеркой. «Переезжай туда. Будешь ходить в хиджабе и рожать по десять детей в год», «Что ж там-то не осталась?» — писали юзеры. Один из пользователей напомнил, что строгие нормы морали в Чечне распространяются не только на мужчин, но и на женщин. «Очень хочется Наталью Андрееву оставить на перевоспитание в Чечне. Пусть ее там научат, что с непокрытой головой в присутствии мужчин стоять негоже», — отметил комментатор.

Некоторые заявили, что Наталья имеет право на свое мнение и не заслуживает оскорблений. «Отличный пост. Мой муж тоже был в Чечне, очень доволен поездкой и такого же мнения, как и ты», — поддержала журналистку ее знакомая. Женщины отметили, что постом возмутились именно те мужчины, которым не хватает описанных в тексте качеств.

Ранее в Новой Москве появились «чеченские патрули», помогающие полицейским. В их обязанности вошли ночные дежурства и поддержание правопорядка.