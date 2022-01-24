Эксперт допустил попадание омикрона в организм человека через глаза

Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев в беседе с ТАСС допустил, что омикрон-штамм COVID-19 может попасть в организм человека через глаза.

По словам эксперта, это предположение возникло в связи с тем, что одним из симптомов заражения является развитие конъюнктивита с последующими головными болями и насморком. Исаев уточнил, что на данный момент все еще неизвестна точная симптоматика штаммов дельта и омикрон. «По моим личным наблюдениям, есть пациенты, которые переболели дельтой в октябре, а в январе повторно перенесли COVID-19. Вероятно, это был именно омикрон», — резюмировал он.

Ранее директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил вероятность завершения пандемии коронавируса после омикрон-штамма. По его словам, омикрон не приведет к концу пандемии, так как его быстрое распространение угрожает появлением еще более опасной мутации.