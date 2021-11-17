Эксперты назвали зарплатные ожидания москвичей: жители столицы рассчитывают, что их работа будет оценена на 45 процентов выше, чем в среднем по России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследования популярной платформы по поиску работы.

Так, в рейтинге зарплатных ожиданий первое место заняла Москва. Жители мегаполиса планируют в среднем получать за свою работу 76 405 рублей в месяц.

В исследовании говорится, что сумма формируется под влиянием нескольких факторов, прежде всего учитывается уровень цен на жилье, продукты питания, транспорт, досуг. «Столичный рынок труда традиционно характеризуется низкой безработицей во всех секторах экономики города, это вынуждает работодателей поддерживать высокий уровень зарплатного предложения, чтобы выглядеть привлекательно в борьбе за персонал», — отметила руководитель службы исследований компании HeadHunter Мария Игнатова.

Ранее стало известно, что в Москве увеличат зарплаты педагогам и медикам.