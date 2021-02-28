Предсказано резкое подорожание цветов в Москве

В Москве в преддверии 8 марта резко подорожают цветы. Некоторые эксперты предсказывают, что цены на них могут увеличиться в два раза, сообщает газета «Вечерняя Москва».

Так, заместитель председателя секции «Розы» клуба «Цветоводы Москвы» Светлана Перепелова отметила, что перед праздником цветы дорожают каждый день, и розы могут вырасти в цене до 300 рублей за штуку.

При этом директор крупного цветочного магазина Георгий Сухаржевский считает, что розничная цена цветов поднимется на 15-40 процентов. По его словам, это обусловлено сложностями с производством и поставками из-за пандемии коронавируса.

«К сожалению, поставщики в связи с этим взвинчивают ценники. При этом розница в общем-то зависит от жадности конечного продавца: кто-то поднимает маржу на праздники, кто-то нет. Но нужно понимать, что при росте закупочных цен розничная цена подрастает автоматом», — подчеркнул эксперт.

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