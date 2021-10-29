Экспресс-тесты в Москве выявили более 2,5 тысячи заболевших коронавирусом

Благодаря бесплатным экспресс-тестам в общественных местах Москвы выявили более 2,5 тысячи заболевших коронавирусом. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщает РИА Новости.

«Всего москвичи сделали более 80 тысяч тестов. В среднем доля положительных экспресс-тестов составляет пять процентов. Самое важное: тест можно сделать быстро и бесплатно, а горожанам, которые получают положительный результат, сразу на месте бесплатно берут ПЦР-тест. И через сутки они получают окончательный результат: становится известно, представляет ли человек опасность для окружающих», — рассказала заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова.

Она отметила, что если быстрый тест положительный, то он подтверждается ПЦР в 70 процентах случаев.

По словам Раковой, все выявленные благодаря бесплатному тестированию заболевшие люди уже изолированы и проходят лечение.

Также стало известно, что в Москве открылись еще 20 точек, где можно сдать экспресс-тест на COVID-19. Всего таких пунктов теперь 70.

Ранее в Москве появились 30 дополнительных точек бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус.