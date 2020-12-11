«Экзотический» любовник обокрал москвичку на 2 миллиона рублей

40-летняя жительница Москвы устроила свидание с мужчиной в своей квартире, после чего обнаружила пропажу ювелирных украшений. Женщина с заявлением, что ее обокрали, обратилась в полицию, передает РЕН ТВ.

Известно, что марокканец Лаатирис Анас пришел в гости к москвичке 25 ноября. После этого хозяйка квартиры недосчиталась колец, сережек, подвесок и элитных часов с бриллиантами. Она оценила ущерб от действий «экзотического» любовника более чем в 2 миллиона рублей.

Полиция проверяет подозреваемого иностранца. Уже выяснилось, что ранее он не был судим на территории России.

Ранее сообщалось, что в кальянной в центре Москвы избили и обокрали туриста, который пришел на свидание с девушкой. Пара познакомилась в приложении Tinder, после чего решила встретиться впервые. Мужчина заказал кальян и шампанское, при этом счет в конце вечера составил почти 35 тысяч рублей. Турист не захотел платить, из-за чего получил несколько ударов, а также угрозы.

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