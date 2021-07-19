Электричка насмерть сбила троих мужчин под Москвой

Электричка, следовавшая в Москву, насмерть сбила троих мужчин в Подмосковье. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на станции Ивантеевка около 7 утра. По информации телеканала, погибли трое мужчин в возрасте от 30 до 40 лет.

По предварительным данным, они, будучи пьяными, пытались подняться на платформу в неустановленном месте.

23 апреля сообщалось, что пригородный электропоезд задел платформу в Московской области. Известно, что в результате случившегося задерживалось движение шести электропоездов.

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