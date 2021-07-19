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Электричка насмерть сбила троих мужчин под Москвой
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Электричка, следовавшая в Москву, насмерть сбила троих мужчин в Подмосковье. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Инцидент произошел на станции Ивантеевка около 7 утра. По информации телеканала, погибли трое мужчин в возрасте от 30 до 40 лет.
По предварительным данным, они, будучи пьяными, пытались подняться на платформу в неустановленном месте.
23 апреля сообщалось, что пригородный электропоезд задел платформу в Московской области. Известно, что в результате случившегося задерживалось движение шести электропоездов.
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