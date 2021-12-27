Элитный ЖК в Москве накрыл «мусорный апокалипсис»

Житель элитного жилищного комплекса (ЖК) «Испанские кварталы» в Новой Москве запечатлел на видеокамеру кружащийся на ветру над парковкой у его дома мусор. Опубликованная Telegram-каналом «Москва с огоньком» запись вызвала бурную реакцию пользователей.

«Ночью ЖК "Испанские кварталы" накрыл мусорный апокалипсис. Если включить звук, то слышно, как с каждым ударом мусора о кузов растет стоимость ремонта в сервисе», — написал автор поста.