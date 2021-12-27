Элитный ЖК в Москве накрыл «мусорный апокалипсис»
Житель элитного жилищного комплекса (ЖК) «Испанские кварталы» в Новой Москве запечатлел на видеокамеру кружащийся на ветру над парковкой у его дома мусор. Опубликованная Telegram-каналом «Москва с огоньком» запись вызвала бурную реакцию пользователей.
«Ночью ЖК "Испанские кварталы" накрыл мусорный апокалипсис. Если включить звук, то слышно, как с каждым ударом мусора о кузов растет стоимость ремонта в сервисе», — написал автор поста.
Одних подписчиков канала увиденное повеселило, другие посчитали, что виной всему название жилого комплекса, третьи вспомнили строчки из известной песни группы «Крематорий» «Мусорный ветер».
«Испанский стыд», «Опять кто-то дверь на балкон не закрыл», «Испанцы — они такие», «Испанские кварталы — это гетто», «Надо мусороостанавливающие бордюры поставить», — написали в комментариях. Один из пользователей уверен: причина в том, что в данном районе много приезжих.
Ранее жители Новой Москвы рассказали о появлении мусора в районе из-за мигрантов. Иностранцы начали селиться в «Испанских кварталах» в так называемых «резиновых квартирах» без ремонта.