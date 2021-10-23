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Енот проник в частный дом в Москве
Фото: пресс-служба департамента ГОЧС и ПБ
В частный дом на 4-й линии Хорошевского Серебряного Бора в Москве проник енот. Хозяевам пришлось вместо полиции вызывать спасателей. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧСтные новости».
По имеющейся информации, владельцы дома случайно заметили животное, им на помощь прибыли сотрудники пожарно-спасательного отряда №205. Втроем они смогли вытащить енота из-под кровати. Животное завернули в мягкий мешок и вывезли с частной территории.
По словам самих спасателей, зверь не пострадал.
Месяц назад за ловлей енота были замечены сотрудники московской полиции. Один из избирателей принес животное в переноске на участок для голосования, но енот вырвался и несколько минут бегал по территории, пока его не изловили следившие за порядком в зале полицейские.