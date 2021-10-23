Енот проник в частный дом в Москве

По словам самих спасателей, зверь не пострадал.

Месяц назад за ловлей енота были замечены сотрудники московской полиции. Один из избирателей принес животное в переноске на участок для голосования, но енот вырвался и несколько минут бегал по территории, пока его не изловили следившие за порядком в зале полицейские.