Еще 12 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Еще 12 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за последние сутки. Об этом сообщил столичный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.

У всех пациентов подтвердилась пневмония и получены положительные результаты теста на коронавирус. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 4645 человек.

За все время в Москве выявлено более 250,9 тысячи заразившихся коронавирусом, из них более 194 тысяч человек вылечились. Всего в России зафиксировано 912,8 тысячи случаев COVID-19.

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