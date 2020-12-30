Еще больше москвичей смогут записаться на вакцинацию от коронавируса

В Москве с 30 декабря снова расширили перечень лиц, которые смогут записаться на вакцинацию от коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Теперь запись на прививку доступна работникам строительного комплекса, студентам колледжей и вузов старше 18 лет. Кроме того, сделать прививку от COVID-19 смогут москвичи, страдающие хроническими заболеваниями, наличие которых требует соблюдать домашний режим.

При этом отмечается, что к вакцинации не должно быть противопоказаний, которые установлены инструкцией по применению вакцины.

Жители Москвы могут записаться на прививку от коронавируса порталах mos.ru и emias.info, в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», в информационных киосках городских поликлиник, а также позвонив по номеру телефона пункта вакцинации. Прививочные кабинеты работают ежедневно с 08:00 до 20:00.

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