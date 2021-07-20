Еще один московский аэропорт вернул курилки

Вслед за Шереметьево еще один московский аэропорт, Внуково, вернул специализированные помещения для курения на своей территории. Об этом пресс-служба воздушной гавани сообщила на своем официальном сайте.

Курилки оборудованы в зонах посадки как на внутренние, так и на международные рейсы. Всего курительных комнат пять — одна из них расположена в бизнес-зале терминала А.

«Курительные комнаты полностью соответствуют всем требованиям санитарных норм. Они оснащены вентиляционным оборудованием с современной и мощной системой фильтрации воздуха», — сообщили в аэропорту.

Уточняется, что комнаты вмещают одновременно до восьми человек, однако в настоящий момент туда пускают только по двое — в целях обеспечения санитарной безопасности пассажиров и предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

В январе прошлого года сообщалось, что московский аэропорт Шереметьево вернул часть курительных комнат. Администрация пообещала, что полностью курилки заработают к летнему периоду. В 2019 году президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий делать в аэропортах изолированные помещения для курения.

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