Еврейская свадьба в центре Москвы попала на фото и обрадовала россиян

Празднование еврейской свадьбы в одном из дворов района Хамовники порадовало россиян и вызвало у них ностальгию. Фото мероприятия попали в Facebook-группу «Москва моя».

«Свадьба пела и плясала во дворе на Фрунзенской», — подписал снимок автор поста. Некоторые вспомнили, что в этом районе находится синагога, и пожелали счастья молодоженам. Кто-то отметил, что на снимке изображены гуляния горских евреев — об этом говорят кипы на головах мужчин и танец гостей, похожий на лезгинку. «Южный темперамент», — с юмором написал один из подписчиков. «Шикарно, что люди не теряют способность веселиться», — добавил другой юзер.

Многие вспомнили, что раньше свадебные гуляния на улице были привычны для жителей столицы. Одна из пользовательниц с ностальгией отметила, что ее свадьба 1980 года в двухкомнатной квартире «хрущевки» прошла аналогичным образом. «Танцевали во дворе, дверь в квартиру не закрывали, кто хотел — заходил, поздравлял», — рассказала женщина. Другая комментатор с грустью написала, что раньше люди были более открытыми и действительно отмечали на улице радостные события.

Ранее кавказские гулянья под национальную музыку в районе Гольяново попали на видео и вызвали одобрение у россиян. Многие комментаторы предположили, что в ролике показана этническая свадьба и порадовались за гостей.

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