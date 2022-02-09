Москвичи заметили повышение цен на товары в онлайн-магазинах

Жительница Москвы заявила о повышении цен на товары в столичных магазинах. Своими наблюдениями она поделилась на странице в Facebook.

По ее словам, еще в конце октября она заказывала большую доставку в онлайн-магазине «Утконос», а в феврале решила сделать аналогичный заказ, продублировав прошлую корзину. В итоге женщина заметила рост цены на некоторые товары почти на 50 процентов, отметив, что с таким ценообразованием москвичам пора «переходить на пареную репу». «Фарш говяжий 400 граммов: было 188 рублей, стало 259, шницель говяжий: было 560 рублей, стало 648, кофе в зернах, 250 граммов: было 259, стало 424 рубля», — перечислила москвичка.

Некоторые юзеры отметили, что сейчас дорожают не сами продукты и не производство, а логистика. Другие же возмутились современными ценниками и предались воспоминаниям о цене на упаковку яиц в 49 рублей. «Так по этому набору данных можно же инфляцию в стране правильно посчитать», «Я, когда увидела, что нет больше яиц по 49 рублей и масла сливочного по 89, поняла, что цены просто в космос улетели», «Просто онлайн дорожает быстрее и наглее офлайна. Надо самим ходить по магазинам, там все куда лучше», — прокомментировали юзеры.

Ранее мужчина сообщил, что москвичку пытались обмануть на деньги из-за неправильных ценников в одном из сетевых продуктовых магазинов города.