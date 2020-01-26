Езда москвичей на мини-танках в Сокольниках привлекла внимание в США

На сайте организатора аттракциона говорится, что движение мини-танка, который весит почти полтонны, осуществляется двумя рычагами. Машина оснащена бензиновым двигателем и гидравлической трансмиссией. Танкодром расположен в парке «Сокольники».

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