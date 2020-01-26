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Езда москвичей на мини-танках в Сокольниках привлекла внимание в США
Кадр: ABC News
Езда москвичей на мини-танках на аттракционе в Сокольниках привлекла внимание журналистов в США. Роликом поделился американский телеканал ABC News в Twitter, назвав происходящее «мини-маневрами».
На кадрах запечатлено, как горожане с детьми ездят на миниатюрных моделях танков Т-34. В объектив камеры при этом попадает название аттракциона на бочках.
На сайте организатора аттракциона говорится, что движение мини-танка, который весит почти полтонны, осуществляется двумя рычагами. Машина оснащена бензиновым двигателем и гидравлической трансмиссией. Танкодром расположен в парке «Сокольники».
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