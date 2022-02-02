Федосеева-Шукшина поделилась подробностями пребывания в пансионате для пожилых

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина поделилась подробностями своего пребывания в пансионате для пожилых людей. Она подчеркнула, что выбрала это место, потому что ранее там находился актер Леонид Куравлев, передает «Вокруг.тв».

В рамках выпуска программы «Пусть говорят», посвященного памяти умершего 30 января Куравлева, с Федосеевой-Шукшиной связались по телефону. 83-летняя актриса подчеркнула, что решение переехать в пансионат она приняла сама. Однако пенсионерка провела в оздоровительном учреждении всего три дня — покинуть его пришлось из-за коронавируса.

«Я слышала, что ранее в этом пансионате находился Леонид Вячеславович Куравлев. Когда встал вопрос, куда ехать — в санаторий или пансионат, я сказала: "Там, где был Леня Куравлев"»,― поделилась Федосеева-Шукшина. Актриса добавила, что в учреждении ей очень понравилось, поэтому после выздоровления она намерена туда вернуться. Женщина оценила и позитивное отношение персонала к подопечным, и общую дружелюбную атмосферу.

Ранее сообщалось, что дочь Федосеевой-Шукшиной переселила мать в пансионат по примеру семьи Куравлевых.