Жители Зеленограда фиктивно ставили на учет иностранцев в своих квартирах

Трое жителей Зеленограда фиктивно ставили на учет иностранцев в своих квартирах, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По информации источника, граждане в возрасте от 20 до 34 лет незаконно зарегистрировали в своих квартирах, расположенных в 1, 11 и 18 микрорайонах, иностранных граждан, не предоставив им места для проживания. Также стало известно, что двое из подозреваемых были ранее судимы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации»).

Ранее стало известно, что в России мигрантам начали продавать поддельные медицинские дипломы и водительские права. Стало известно, что услуги по оформлению документов для приезжих из Средней Азии оказывают на онлайн-рынке.