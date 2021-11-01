Финансист назвал нереалистичной идею отказа от мигрантов на стройках Москвы

«Строительный сектор традиционно привлекает дешевую рабочую силу из стран ближнего зарубежья. Это важный фактор снижения издержек в этой отрасли. И если мы будем привлекать коренное население, то понятно, зарплата будет выше, а издержки вырастут в значительной степени», — пояснил он, добавив, что даже физически не хватит рабочей силы для осуществления подобных планов. Он отметил, что сейчас в России идет снижение рождаемости на фоне пандемии коронавируса, в связи с чем без мигрантов будет невозможно поддерживать устойчивую численность населения страны.

По его мнению, отказ от иностранных сотрудников также может спровоцировать ситуацию, когда «одна отрасль начнет перетягивать рабочую силу у другой», что вызовет ряд проблем. «Я не сторонник эксплуатации дешевой рабочей силы из ближайших с Россией стран. Это не способствует эффективности российской экономики, но есть общая логика экономического развития. Она подсказывает нам, что эффективной и высокопроизводительной будет экономика, которая основана на дорогой рабочей силе», — резюмировал он.

Ранее 1 ноября вице-мэр Москвы по вопросам градостроительства Андрей Бочкарев заявил, что столичные власти готовят план решения кадрового вопроса на стройках, что позволит отказаться от использования труда мигрантов. Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, в свою очередь, предложил ввести геномную регистрацию для иностранных граждан.