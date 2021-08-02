Фонд Дианы Гурцкой в Москве пригрозили лишить помещения за долги

Фонд певицы Дианы Гурцкой «По зову сердца» для незрячих детей задолжал за аренду здания на улице Обручева в Москве 588 тысяч рублей — за это его пригрозили лишить помещения. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

Здание арендовалось у мэрии города. Сейчас власти потребовали от руководства фонда выселиться оттуда и привести помещение в изначальный вид.

Сама Гурцкая опровергла информацию о выселении фонда в разговоре с РИА Новости. Певица сообщила, что задолженность действительно есть, но организация планирует погасить ее в ближайшее время и речи об освобождении здания не идет. Гурцкая также поблагодарила власти города за оперативную реакцию: «Как только появилась информация, сразу же позвонили из мэрии города с вопросом, что случилось, и с предложением помочь».

Благотворительный фонд «По зову сердца» был создан в 2005 году. Возглавил его супруг певицы. Сотрудники «По зову сердца» помогают незрячим детям из семей и детских домов с лечением и адаптацией в обществе. За время существования фонда нескольким воспитанникам успешно вернули зрение.

Ранее незрячая вокалистка джаз-бэнда Дана Мерзлякова рассказала «Мосленте» о своем обучении в обычной общеобразовательной школе. По мнению девушки, незрячим необязательно ходить в интернаты для слабовидящих людей, поскольку в подобных учреждениях сложно получить «адекватное понимание мира и чувство свободы».

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