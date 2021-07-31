Фото конца 90-х напомнила москвичам об «охоте за редкостями» на Кузнецком мосту

«Еще в 60-х здесь можно было купить рок-н-рол», — написал один из пользователей. «Да, редкие записи — это было самое ценное даже потом, в 90-е. Я тогда на Горбушке на кассетах урвал The Lost Tapes Джима Моррисона. До сих пор эти записи так и остаются никому неизвестными. А тогда это было задолго до торрентов и прочего», — подтвердил другой москвич.

Пользователи также отметили, что покупать редкости на Кузнецком мосту было недешево. Некоторые признались, что отдавали предпочтение букинистам, несмотря ни на что, так как на развалах ценники «были просто адовые». Москвичи вспомнили и другое известное место, где много лет можно было найти даже самые редкие книги — книжную ярмарку в Олимпийском.

Ранее жители столицы вспоминали свои любимые детские игрушки, рассматривая старое фото «Дома игрушки» на Кутузовском проспекте.

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