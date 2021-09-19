Фото «мести» московскому водителю из-за парковки разозлило россиян

Неизвестные в Москве закидали газонной травой автомобиль Nissan, припаркованный на месте, предназначенном для инвалидов. Фотография с места инцидента была опубликована в группе «Чертаново» во «ВКонтакте» и разозлила российских пользователей.

На снимках изображен черный автомобиль, на крыше которого раскидана трава, камни и земля. Также под его колеса подложены куски бордюра, чтобы автомобиль не смог сдвинуться с места.

По мнению местных жителей, неизвестные сочли, что на специально отведенном для инвалидов месте припарковался москвич, не относящийся к данной категории граждан. Еще один из подписчиков сообщества отметил, что городские камеры, вероятно, смогли заснять «мстителей». Он завил, что хулиганам грозит до пяти лет лишения свободы за умышленную порчу имущества, так как камни достаточно серьезно повредили машину.

Позднее другой местный житель выложил в комментариях фото «мстителя» — им оказалась женщина. «А вопрос-то и не в парковочном месте оказался! Это жительница дома, несогласная с мнением другой жительницы по вопросу ремонта зоны отдыха во дворе», — пояснил он.

Ранее фотография велосипедиста, который поместил в держатель для бутылки с водой бутылку пива, разозлила пользователей соцсетей. «А потом такой подгазованный кому-то под колеса свалится», — написал один из комментаторов.

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