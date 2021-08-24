Фото московского часового завода пробудило воспоминания у россиян
Черно-белая фотография Второго Московского часового завода «Слава» пробудила ностальгические воспоминания у россиян. Снимок опубликовали в Facebook-группе «Москва моя».
Москвичи поделились своими историями, связанными с заводом, в комментариях к посту. «Главной продукцией были таймеры и гироскопы для наших первых баллистических ракет. Равно как и многих других часовых заводов, что выжили в годы войны или выросли сразу после. Также они выпускали и другие высокоточные механизмы для оборонки», — написал интернет-пользователь.
Многие москвичи отметили надежность выпускаемой заводом продукции и подчеркнули, что советские часы не уступали по качеству швейцарским. «У меня будильничек "Слава", уже пластмассовый, на батарейке. Одной пальчиковой хватает на пять лет. За это время погрешность — плюс-минус одна минута. И это с 1987 года», — заключил москвич.
Также россияне вспомнили, что на уакзанном заводе снимался советский фильм режиссера Ролана Быкова «Семь нянек». «Отец 45 лет там отработал. Несколько десятков лет — заместитель начальника 23-го цеха, в котором собирали будильники. Всю жизнь отдал этому заводу. Слава богу, что вышел на пенсию в 1989 году и не увидел, как завод разваливали и ломали», — заключил комментатор,
Ранее, 21 августа, сообщалось о том, что архивная фотография гостиницы «Россия» пробудила воспоминания у москвичей. В комментариях к посту в сети многие с ностальгией вспомнили собственные инциденты, связанные с гостиницей.
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