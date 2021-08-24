Фото московского часового завода пробудило воспоминания у россиян

Многие москвичи отметили надежность выпускаемой заводом продукции и подчеркнули, что советские часы не уступали по качеству швейцарским. «У меня будильничек "Слава", уже пластмассовый, на батарейке. Одной пальчиковой хватает на пять лет. За это время погрешность — плюс-минус одна минута. И это с 1987 года», — заключил москвич.

Также россияне вспомнили, что на уакзанном заводе снимался советский фильм режиссера Ролана Быкова «Семь нянек». «Отец 45 лет там отработал. Несколько десятков лет — заместитель начальника 23-го цеха, в котором собирали будильники. Всю жизнь отдал этому заводу. Слава богу, что вышел на пенсию в 1989 году и не увидел, как завод разваливали и ломали», — заключил комментатор,

Ранее, 21 августа, сообщалось о том, что архивная фотография гостиницы «Россия» пробудила воспоминания у москвичей. В комментариях к посту в сети многие с ностальгией вспомнили собственные инциденты, связанные с гостиницей.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!