Фото радиостолба пробудило ностальгические воспоминания у россиян

«Какое было детство», «Помню-помню наш радиоприемник с утренними передачами» — написали подписчики паблика.

Правда, некоторых москвичей фотография натолкнкула на мысль, что пора отключить домашнюю радиоточку и перестать вносить за нее ежемесячные платежи.

Ранее в августа сообщалось, что архивная фотография гостиницы «Россия» пробудила воспоминания у москвичей. «1 февраля 1986 года у нас была там свадьба», «Волшебное чешское пиво! Мясные рулеты от шефа. А какие девушки», — написали интернет-пользователи.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!