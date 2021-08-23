Фото радиостолба пробудило ностальгические воспоминания у россиян
Москвичи нашли старый столб возле бывшего кинотеатра «Баку», обслуживавший в советское время «Городскую радиотрансляционную сеть». Снимок столба с оборванными проводами опубликовали в районной Facebook-группе Airport/Sokol Da Neighborhood.
«Столб ГРТС из далеких времен, когда основным источником информации для граждан была радиоточка. Помните, кто постарше, у нас в домах и квартирах стояли громкоговорители "Маяк" из которых рано утром первым делом звучал гимн СССР, а каждый час перед началом нового раздавались несколько коротких и в конце один длинный писк, означавший наступление нового часа? Вот этот столб оттуда, из нашего с вами детства», — написал автор поста.
«Какое было детство», «Помню-помню наш радиоприемник с утренними передачами» — написали подписчики паблика.
Правда, некоторых москвичей фотография натолкнкула на мысль, что пора отключить домашнюю радиоточку и перестать вносить за нее ежемесячные платежи.
Ранее в августа сообщалось, что архивная фотография гостиницы «Россия» пробудила воспоминания у москвичей. «1 февраля 1986 года у нас была там свадьба», «Волшебное чешское пиво! Мясные рулеты от шефа. А какие девушки», — написали интернет-пользователи.
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