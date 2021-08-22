Фото советских школьников рядом с кустами конопли впечатлило россиян

Фотография, на которой советские ученики демонстрируют выращенные на участке рядом со школой кусты конопли, впечатлило россиян в сети. Снимок 50-х годов выложили в Facebook-группе «Москва моя».

Комментаторы вспомнили, что коноплю в СССР широко использовали в промышленности, и ее изображение есть на фонтане «Дружба народов» на ВДНХ. «Очень ценная культура. Были даже отличники коноплеводства», — отметила одна из пользовательниц. «А потом пришли хиппи и все испоганили», — пошутил другой юзер.

Кто-то вспомнил, что изучал в школе технологические свойства растения, а о его одурманивающем действии узнал уже в более взрослом возрасте и исключительно «теоретически». Другой комментатор заметил, что его бабушка высаживала коноплю в парнике с огурцами и помидорами, чтобы защитить плоды от вредителей.

Один из подписчиков заявил, что промышленная конопля не содержит психотропных веществ и безопасна для человека. Его поддержали остальные юзеры, вспомнив, что растение использовали для производства тканей и веревок. Кто-то сообщил, что из конопли также можно производить еду, бумагу, ткани и пластик.

Ранее фото двух советских учеников 1979 года вызвало ностальгию у москвичей. Пользователи с теплотой вспомнили школьную форму и отметили, что та была «неубиваемой».

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