Фото советских женщин натолкнуло россиян на обсуждение причин «культа шапок»

Советское фото, на котором изображены женщины, сидящие в помещении в шапках, натолкнуло россиян на рассуждения. Снимок опубликовали в Facebook-группе «О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)».

«А кто помнит женский "культ шапок"?» — поинтересовался автор поста. Комментаторы подтвердили, что такое явление действительно существовало.

Одна из подписчиц спросила, почему женщины массово не снимали головные уборы в помещении. Пользователи сети попытались раскрыть причины этого явления: кто-то вспомнил, что в гардеробы в различных учреждениях их не принимали, а некоторые заметили, что меховую шапку в те времена могли украсть, и женщины, боясь за сохранность ценной вещи, ходили в головном уборе везде.

«Не знаю, кому как, а по мне, это выглядело ужасно», — прокомментировал «культ шапок» один из юзеров. «Это было ужасно», — поддержали его в комментариях. В то же время кто-то отметил, что до сих пор ходит зимой в похожем головном уборе.

Ранее в сети уже прошла аналогичная дискуссия о любви советских женщин к шапкам. Тогда пользователи предположили, что, надев шапку, можно было сэкономить время и не тратить его на укладку волос.

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