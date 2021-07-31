Фото советской чебуречной вызвало теплые чувства у москвичей

Снимок советской чебуречной 1981 года, опубликованный в группе «Фотографии эпохи СССР» во «ВКонтакте», вызвал теплые чувства у москвичей.

«Душевно так. Уютненько», «Многие скучают по этому», — поделились эмоциями пользователи соцсети.

Некоторые вспомнили о том, какой была жизнь в те годы. «Вкус настоящего хлеба, настоящих продуктов, настоящих откровенных отношений между людьми», — высказал свое мнение один из подписчиков.

Многие москвичи положительно отозвались о вкусе советских чебуреков из палаток и сказали, что мясо внутри всегда было натуральным. «McDonald's отдыхает», — поддержал юзеров один из комментаторов.

При этом пользователи отметили и тот факт, что не все палатки были одинаково хорошими: «Были такие, что, кроме случайных людей, там никто ничего не покупал, а были такие, что еще минут 20 в очереди отстоять надо было». Некоторые подписчики также добавили, что в чебуречных с удовольствием не только ели, но и выпивали.

Ранее фото другой советской чебуречной в Сокольниках вызвало ностальгию у москвичей. Они рассказали, как обедали там в детстве и отдыхали в парке.

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