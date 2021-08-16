Фото танцующих женщин в Москве напомнило россиянам о послевоенном «оптимизме»

Архивное фото, на котором запечатлены танцы на Пушкинской площади в Москве, заставило россиян вспомнить о том, какими были послевоенные годы. Снимок опубликовали в Facebook-группе «Московские переулки».

Автор поста написал, что кадр сделан в 1945 году. Кто-то отметил радостную атмосферу на фото и «светлые» женские лица. «Война закончилась, все верили в лучшее», — заметила пользовательница. С ней согласилась другая москвичка, написав, что в те годы чувствовался «социальный оптимизм» и надежда.

«Мужчин мало, еще не вернулись с войны, поэтому женщины танцуют друг с другом», — заметила одна из подписчиц. В комментариях добавили, что и вернувшихся было очень немного, в отличие от тех, кто погиб. Кто-то поддержал эти слова и добавил, что мужчин действительно «на всех не хватало», учитывая, что на снимке — год окончания Великой Отечественной войны. «Возможно, вообще это 9 мая. День Победы», — предположил другой юзер.

Ранее москвичи поспорили о том, строили ли пленные немцы дома в Москве. По словам некоторых, в городе есть целые кварталы, возведенные иностранцами. Кто-то заявил, что послевоенные дома — дело рук исключительно советских архитекторов и рабочих.

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