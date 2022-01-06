Фото яблок на снегу заставило россиян вспомнить один из главных хитов 90-х

Участница группы Facebook «Тушино» опубликовала фотографию, на которой изображен лежащий в чистом снегу прозрачный пакет с яблоками. Снимок заставил россиян вспомнить один из главных музыкальных хитов 90-х.

В комментариях пользователи начали писать строки из песни Михаила Муромова — «Яблоки на снегу». Кто-то даже пошутил, мол, почему на фотографии не видно самого музыканта. Фолловеры отметили, что в целлофановом пакете фрукты все же смотрятся не так эстетично, и было бы лучше живописно рассыпать их по белоснежному снегу.

Ранее известный поэт-песенник, народный артист России Илья Резник объяснил, почему россияне любят и по многу раз переслушивают старые новогодние хиты.