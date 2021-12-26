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Фото заснеженной Москвы напомнило россиянам о Париже

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Фото заснеженной Москвы напомнило россиянам о Париже
Фото: страница «Москва моя» на Facebook

Фото заснеженной Малой Бронной улицы напомнило пользователям сети о Париже. Снимок выложили в Facebook-группе «Москва Моя».

Кадр, на котором мужчина проходит мимо украшенного к Новому году кафе, выгуливая одетую в свитер собаку, впечатлил комментаторов. «Как в Европе», «Да, неведомая мне Малая Бронная, неузнаваемая. Красота», — отметили юзеры. Автор отметила, что фото было сделано напротив французской кондитерской и напоминает ей о Париже. Однако женщина добавила, что Москва, по ее мнению, гораздо лучше.

Большинство пользователей умилились собаке в верхней одежде. «Собакен — прелесть в этом свитере! Модник!», «Хорошенькая собачка», — написали очарованные комментаторы. Некоторые забеспокоились о реагентах и отметили, что хозяин мог бы надеть на питомца обувь.

Ранее россиян восхитил снимок девушки в короткой юбке на заснеженной улице в Москве. Однако кто-то обеспокоился, не замерзла ли героиня снимка.

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