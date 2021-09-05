Фотография старинной двери в центре Москвы поставила россиян в тупик

Многих москвичей загадка всерьез озадачила. Среди неправильных вариантов ответа были: «Павильон "Узбекистан" на ВДНХ», «Ресторан "Узбекистан" на Неглинной» и даже «Посольство какой-то ближневосточной страны».

В итоге один из подписчиков группы нашел разгадку. Старинная дверь сохранилась в здании по адресу Камергерский переулок, 5/6, ближе к улице Большая Дмитровка.

Ранее эта дверь вела в кафе «Кетама», которое больше не работает.

В начале августа сообщалось о том, что в Замоскворечье обнаружили деревянный дом, окруженный забором с необычной калиткой. На фото видно, что калитка обита древесными грибами, поварешками под хохлому, крестом, тарелками в цветочек, часами, наличниками, зеркальной мозаикой и кусочками коры.

Многие столичные экскурсоводы включили этот объект в свои программы. По информации, размещенной в сети, это жилой дом, рассчитанный на шесть квартир.

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