Фотография старинной двери в центре Москвы поставила россиян в тупик
Фотография старинной двери, сделанная в центре Москвы, поставила россиян в тупик. Черной-белый снимок объекта опубликовали в Facebook-группе «Москва моя».
«Не Турция... Не Греция... Москва! Кто знает, где?» — предложила угадать местонахождение двери автор поста.
Многих москвичей загадка всерьез озадачила. Среди неправильных вариантов ответа были: «Павильон "Узбекистан" на ВДНХ», «Ресторан "Узбекистан" на Неглинной» и даже «Посольство какой-то ближневосточной страны».
В итоге один из подписчиков группы нашел разгадку. Старинная дверь сохранилась в здании по адресу Камергерский переулок, 5/6, ближе к улице Большая Дмитровка.
Ранее эта дверь вела в кафе «Кетама», которое больше не работает.
В начале августа сообщалось о том, что в Замоскворечье обнаружили деревянный дом, окруженный забором с необычной калиткой. На фото видно, что калитка обита древесными грибами, поварешками под хохлому, крестом, тарелками в цветочек, часами, наличниками, зеркальной мозаикой и кусочками коры.
Многие столичные экскурсоводы включили этот объект в свои программы. По информации, размещенной в сети, это жилой дом, рассчитанный на шесть квартир.
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