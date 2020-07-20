ФСБ задержала в Москве группу террористов

Сотрудники ФСБ задержали в Москве участников запрещенной террористической организации «Исламское движение Узбекистана». Об этом сообщает РИА Новости.

Спецоперация проводилась также в Новосибирске и Красноярском крае совместно с сотрудниками МВД и Росгвардии, отмечает агентство. При задержании у членов группировки нашли запрещенную религиозную литературу, пропагандистские видео и поддельные паспорта. Всего было задержано 22 человека.

В ФСБ заявили, что экстремисты занимались финансированием участников террористической структуры в Сирии, вербовали для них боевиков и переправляли их в зоны боевых действий.

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