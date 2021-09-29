ФСБ задержала вымогавших деньги полицейских в Подмосковье
Сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье троих полицейских, которых подозревают в вымогательстве крупной денежной суммы у жителя Тулы. Об этом в среду, 29 сентября, сообщает Telegram-канал Baza.
По предварительным данным, ранее вымогатели поймали россиянина и якобы нашли у него наркотики, после чего предложили откупиться. Силовики требовали с пострадавшего 200 тысяч рублей для того, чтобы закрыть дело.
На кадрах задержания злоумышленников видно, как оперативники повалили на землю троих мужчин, а также женщину, которая являлась их соучастницей. Все полицейские находятся в высоких званиях: от капитанов до подполковников. Позже стало известно, что задержанной женщиной оказалась подполковник полиции Надежда Миняева.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в совершении ряда насильственных действий в отношении сожительницы.