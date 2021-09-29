ФСБ задержала вымогавших деньги полицейских в Подмосковье

Сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье троих полицейских, которых подозревают в вымогательстве крупной денежной суммы у жителя Тулы. Об этом в среду, 29 сентября, сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, ранее вымогатели поймали россиянина и якобы нашли у него наркотики, после чего предложили откупиться. Силовики требовали с пострадавшего 200 тысяч рублей для того, чтобы закрыть дело.