ФСО изменила порядок посещения Кремля

Федеральная служба охраны (ФСО) изменила порядок посещения Московского Кремля. О нововведениях говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Так, например, впервые разрешается проносить с собой небольшие рюкзаки, безалкогольные напитки и еду. Жидкость должна быть в прозрачных емкостях определенного размера, а продукты — в прозрачной упаковке.

Изменится и время посещения Кремля: в период с мая по сентябрь, а также в дни зимних школьных каникул оно увеличится. В обычное время Кремль продолжит работать с 10:00 до 17:00 ежедневно, кроме четверга.

Также принято решение открыть новые туристические зоны и выход посетителей через Спасскую башню. Согласно документу, впервые на территорию Кремля, некрополя и Мавзолея смогут попасть люди с ограниченными возможностями на колясках.

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