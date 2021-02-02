ФСО закрыла Красную площадь

Доступ посетителей на Красную площадь в Москве временно ограничили. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте радиостанции «Эхо Москвы».

«На Красную площадь закрыли вход, рядом много полиции и машин с силовиками», — уточнили в пресс-службе.

РИА Новости со ссылкой на представителей Федеральной службы охраны (ФСО) уточняет, что меры были введены с вечера понедельника по просьбе правоохранительных органов.

2 февраля в столице по требованию полиции ограничили движение на некоторых улицах около Мосгорсуда. Меры были введены на фоне проходящего в суде заседания, на котором решается вопрос о замене Алексею Навальному (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) условного срока на реальный по делу «Ив Роше».

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