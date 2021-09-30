Гадалка из TikTok ответила на обвинения в обмане

Гадалка из TikTok, которой жительница Москвы предъявила претензии из-за несбывшихся предсказаний, дала комментарий телеканалу «360» и сказала, что впервые слышит об этой ситуации.

Ясновидящая не стала подтверждать или опровергать появившуюся в СМИ информацию о том, что оказывала обратившейся в полицию россиянке свои услуги. Однако ее удивил тот факт, что москвичка не обратилась с претензией лично к ней, а сразу пошла в полицию. О том, что на нее написали заявление, гадалка так же была не в курсе.

«А что меня искать? Я ни от кого не прячусь», — отметила она.

В заключение женщина добавила, что позже, когда проанализирует все обстоятельства, она сможет дать более подробный комментарий.

О том, что 42-летняя москвичка обратилась за помощью к ясновидящей из TikTok и потеряла около миллиона рублей, стало известно ранее, 28 сентября. По словам женщины, ни одно предсказание гадалки не сбылось.