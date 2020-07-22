Телеведущий и юморист Максим Галкин показал Москву с башни своего замка, расположенного в Подмосковье. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram в среду, 22 июля.

«Когда меня друзья спрашивают, почему я, собственно, замок построил, я их отвожу на башню», — объяснил Галкин. На записи можно заметить леса и поля, окружающие дом звезды, а также небоскребы делового центра «Москва-Сити», возвышающиеся вдалеке. Эти кадры показаны под песню «На дальней станции сойду» из советского фильма «По секрету всему свету».

В комментариях подписчики восхитились красотой открывающегося с башни пейзажа, а также предложили артисту устроить по замку экскурсию. «Потрясающий вид! Простор», «Очень красиво, Максим», — писали пользователи.

В сентябре прошлого года жители деревни Грязь в Истринском районе Московской области, где расположен особняк Максима Галкина и Аллы Пугачевой, направили на артистов жалобу. Один из соседей пары заявил, что их дом отбрасывает слишком большую тень, из-за чего создается недостаточная освещенность, которая отрицательно сказывается на его здоровье.

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