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«Газель» ехала по МКАД и сгорела

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Фото: Олег Золото/ РИА Новости

На МКАД загорелся автомобиль. Об этом говорится в сообщении радиостанции «Говорит Москва», опубликованном в Telegram.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Авария произошла после пересечения МКАД с Алтуфьевским шоссе. По данным сервиса «Яндекс. Пробки» на этом участке зафиксировано ДТП, там образовалась небольшая пробка.

В среду, 26 июня, на МКАД произошла авария, в результате которой погибли три человека. На 29-м километре дороги «Газель» столкнулась с уборочной техникой на базе камаза и задела легковушку, передает РИА «Новости».

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