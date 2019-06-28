«Газель» ехала по МКАД и сгорела

На МКАД загорелся автомобиль. Об этом говорится в сообщении радиостанции «Говорит Москва», опубликованном в Telegram.
Информация о пострадавших пока не поступала.
Авария произошла после пересечения МКАД с Алтуфьевским шоссе. По данным сервиса «Яндекс. Пробки» на этом участке зафиксировано ДТП, там образовалась небольшая пробка.
В среду, 26 июня, на МКАД произошла авария, в результате которой погибли три человека. На 29-м километре дороги «Газель» столкнулась с уборочной техникой на базе камаза и задела легковушку, передает РИА «Новости».
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