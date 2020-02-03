Гид рассказала о шарахающихся от китайцев москвичах

Московский гид рассказала о горожанах, шарахающихся при виде туристов из Китая. Свое сообщение она опубликовала в Instagram, на него обратил внимание Telegram-канал «Московские новости».

Гид привела часть диалога с пассажиром столичного метро, куда она пришла с туристами из Гонконга. «Зачем вы их сюда притащили? Пусть **** (уезжают) отсюда», — сказал москвич.

Затем он спросил, почему некоторые иностранцы ходят в масках, и заявил, что «это мы должны ходить в масках». Когда гид призвала его надеть маску, он ответил, что в своей стране делает то, что хочет.

В конце января жителей Москвы и Московской области начали предупреждать о китайском коронавирусе 2019-nCoV в электричках. В частности, пассажирам рассказали о первых симптомах вируса (повышенная температура, заложенность носа, насморк, сухой кашель и слабость), а также попросили обратиться к машинисту поезда в случае выявления первых признаков инфекции.

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