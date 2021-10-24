Гигантская очередь у посольства в Москве попала на видео

По данным РИА Новости, выборы главы государства проходят в воскресенье, 24 октября. Желающие могут проголосовать и на территории России, в частности, участки организовали в посольстве в Москве и генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Также предусмотрены передвижные пункты, которые созданы в местах компактного проживания и предприятий, где работают узбеки.

Поведение гостей столицы вызвало споры среди пользователей сети. Некоторые из них указали на несоблюдение участников голосования ковидных мер, так как на видеозаписи видно, что люди стоят вплотную друг к другу и многие из них без защитных масок.

Ранее в Москве снова заметили объявление на узбекском языке.