Гигантскую колонну борющихся с «Гретой» снегоуборочных машин показали на видео

Власти Москвы вывели на улицы города десятки снегоуборочных машин для борьбы с последствиями циклона «Грета», который накрыл столицу в пятницу, 25 декабря. Одну из гигантских колонн техники показали на видео, которое публикует Telegram-канал «Москва. Новости».

Как отмечается в подписи к ролику, он был снят в районе Волоколамского шоссе. На кадрах запечатлены более десятка снегоуборочных машин, которые медленно следуют друг за другом по проезжей части.

Ранее синоптики предупредили москвичей, что 25 декабря город атакует циклон «Грета». По прогнозам, в Москве выпадет до 11 миллиметров осадков, или одна пятая от месячной нормы. Кроме того, в столице ожидается ухудшение видимости до 500-800 метров.

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