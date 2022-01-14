Глава центра Гамалеи заразился омикрон-штаммом

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о том, что заразился новым омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, болезнь прошла бессимптомно из-за вакцинации. «Те, кто привит "Спутником", скорее всего, не заболеют коронавирусом, вызванным штаммом "омикрон", и может быть, не узнают, что они переболели, пока не сдадут антитела и не посмотрят вируснейтрализацию на "омикроне". Что вот и я сделал, слетав за границу. Если бы у меня не было возможности определить в своей сыворотке вируснейтрализующие антитела к "омикрону" после поездки, я бы и не узнал, что был им инфицирован», — рассказал Гинцбург.

Эксперт также пояснил, что анализ крови после поездки показал большое количество антител. «То есть я был инфицирован, но не болел, симптомов не было. Я был вакцинирован», — заключил директор.

Ранее врач назвал омикрон-штамм последней мутацией COVID-19.