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Глава ЦРУ рассказал о нервной работе в Москве

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Глава ЦРУ рассказал о нервной работе в Москве
Фото: Saul Loeb / Reuters

Директор ЦРУ Уильям Бернс признался, что большую часть седины он приобрел во время нервной работы в Москве, пишет РИА Новости. Бернс занимал пост посла США в России с 2005 по 2008 год.

По его словам, окончательно поседел он позже, в 2013 году, во время переговоров по Ирану. «Остальная часть моей седины связана с переговорами с иранцами, особенно с секретными переговорами в 2013 году по поводу ядерного оружия», — рассказал глава разведывательного управления.

Ранее сообщалось, что самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Москве в декабре стали архитектор микросервисов, программист мобильных приложений и няня-гувернантка.

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