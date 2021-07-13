Глава фонда помощи мигрантам назвала позором массовую драку в Кузьминках
Руководитель фонда «Развитие миграции» Гулзина Маматахунова заявила МОСЛЕНТЕ, что массовые беспорядки с участием почти двухсот приезжих из Таджикистана и Киргизии — позор и дикость.
«Это не культурные обычаи и не особенности менталитета, — заявила Гулзина Маматахунова. — Это настоящая дикость, которая вызывает страх. Сейчас жители Кузьминок, особенно пожилые люди, скорее всего, просто боятся выйти из дома. Из-за людей, устроивших все это, страдают не только мигранты, но и русские».
Глава фонда напомнила, что подобная ситуация год назад случилась в Екатеринбурге. В июле 2020 года столкновения между несколькими десятками таджиков и киргизов шли на улицах города два дня подряд. «Причина была аналогичной, — поясняет Гулзина Маматахунова. — Таджик напал на киргиза с мачете».
Прекратить массовые столкновения не смогли даже правоохранительные органы. Драки прекратились только под давлением представителей таджикской и киргизской диаспор Екатеринбурга. По словам Гулзины Маматахуновой, в Москве наиболее вероятен тот же сценарий.
Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!