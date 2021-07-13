Сегодня в 12:55

Глава фонда помощи мигрантам назвала позором массовую драку в Кузьминках

Новости /
Глава фонда помощи мигрантам назвала позором массовую драку в Кузьминках
Кадр: Telegram-канал BAZA

Руководитель фонда «Развитие миграции» Гулзина Маматахунова заявила МОСЛЕНТЕ, что массовые беспорядки с участием почти двухсот приезжих из Таджикистана и Киргизии — позор и дикость.

«Это не культурные обычаи и не особенности менталитета, — заявила Гулзина Маматахунова. — Это настоящая дикость, которая вызывает страх. Сейчас жители Кузьминок, особенно пожилые люди, скорее всего, просто боятся выйти из дома. Из-за людей, устроивших все это, страдают не только мигранты, но и русские».

Глава фонда напомнила, что подобная ситуация год назад случилась в Екатеринбурге. В июле 2020 года столкновения между несколькими десятками таджиков и киргизов шли на улицах города два дня подряд. «Причина была аналогичной, — поясняет Гулзина Маматахунова. — Таджик напал на киргиза с мачете».

Прекратить массовые столкновения не смогли даже правоохранительные органы. Драки прекратились только под давлением представителей таджикской и киргизской диаспор Екатеринбурга. По словам Гулзины Маматахуновой, в Москве наиболее вероятен тот же сценарий.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!