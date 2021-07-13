Глава фонда помощи мигрантам назвала позором массовую драку в Кузьминках

Руководитель фонда «Развитие миграции» Гулзина Маматахунова заявила МОСЛЕНТЕ, что массовые беспорядки с участием почти двухсот приезжих из Таджикистана и Киргизии — позор и дикость.

«Это не культурные обычаи и не особенности менталитета, — заявила Гулзина Маматахунова. — Это настоящая дикость, которая вызывает страх. Сейчас жители Кузьминок, особенно пожилые люди, скорее всего, просто боятся выйти из дома. Из-за людей, устроивших все это, страдают не только мигранты, но и русские».